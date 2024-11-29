Fenerbahçe'de Fred cezalı duruma düştü
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çek ekibi Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe'de maçın 41. dakikasında hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gören Fred, cezalı duruma düştü ve Athletic Bilbao müsabakasında oynayamayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çek ekibi Slavia Prag'a konuk olan Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldızı Fred'den kötü haber geldi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Maçın 41. dakikasında Dzeko'nun yerde kalması sonrası itirazlarda bulunan Edin Dzeko, Fred, ve Sandro Zufic, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartın ardından sınırda olan tecrübeli orta saha, UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki futbolcu, Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.