Fenerbahçe'de Ederson'un Sakatlığı

Fenerbahçe, oyuncusu Ederson'un antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası MR sonucunda arka adalesinde kanama tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe : "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson'un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." - İSTANBUL

