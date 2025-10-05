Fenerbahçe'de Ederson'un Sakatlığı
Fenerbahçe, oyuncusu Ederson'un antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası MR sonucunda arka adalesinde kanama tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Fenerbahçe : "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson'un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor