Fenerbahçe'de devre arasında yolların ayrılacağı ilk isim belli oldu
Fenerbahçe'de devre arasında takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti, beklentilerin altında kalan Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda devre arasında takıma yapılacak ve gönderilecek isimler hakkında çalışmalar sürüyor.
EN-NESYRI DEVRE ARASINDA YOLCU
Fenerbahçe'de son 1 ayın formsuz ismi Youssef En-Nesyri ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Yönetim, Tedesco'nun da raporu doğrultusunda Faslı oyuncuya ocak ayında gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye alma kararı aldı.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Öte yandan deneyimli golcünün de takım içindeki huzursuzluk nedeniyle mutsuz olduğu ve takımdan ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 66 maça çıkan En-Nesyri, bu maçlarda 35 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.