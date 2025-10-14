Fenerbahçe'de devre arasında yolların ayrılacağı ilk isim belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda devre arasında takıma yapılacak ve gönderilecek isimler hakkında çalışmalar sürüyor.

EN-NESYRI DEVRE ARASINDA YOLCU

Fenerbahçe'de son 1 ayın formsuz ismi Youssef En-Nesyri ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Yönetim, Tedesco'nun da raporu doğrultusunda Faslı oyuncuya ocak ayında gelecek resmi teklifleri değerlendirmeye alma kararı aldı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Öte yandan deneyimli golcünün de takım içindeki huzursuzluk nedeniyle mutsuz olduğu ve takımdan ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 66 maça çıkan En-Nesyri, bu maçlarda 35 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.