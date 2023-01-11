Fenerbahçe'de büyük operasyon var! Yeni kalecinin adını duyanlar şaştı kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Altay Bayındır'ın son haftalardaki kötü performansı sonrasında tecrübeli bir kalecinin transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'in deneyimli eldiveni Keylor Navas'ı sezon sonuna kiralamak için girişimde bulunacak.

Kadrosunu Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile güçlendiren Fenerbahçe, kaleye takviye yapmak için de kolları sıvadı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞME VAR

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in başarılı kalecisi Keylor Navas'ı kiralamak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, Fransız cephesiyle ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde gerçekleştirmesi bekleniyor.

ALTAY'IN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Öte yandan Fenerbahçe, Altay Bayındır'dan da vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, ilk iş olarak genç eldivenin sözleşmesini uzatarak Altay'ın saha içine odaklanmasını sağlayacak.