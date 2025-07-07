Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
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Fenerbahçe, son olarak Futbol A Takımı Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan'ın görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

OKAN ÖZKAN GÖREVİNİ BIRAKTI

Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı Koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yedi yılı aşkın süredir farklı kademelerde görev alan ve son olarak Futbol A Takımı organizasyonunda Futbol Koordinatörü olarak görev yapan Sayın Okan Özkan, profesyonel görevinden ayrılma kararı almıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sayın Özkan'ın görevden ayrılma talebi kabul edilmiştir. Fenerbahçe'ye farklı kademelerde uzun yıllar hizmet eden Okan Özkan'a, kulübümüze sunduğu katkılar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

fener içerden yıkılıyor hep

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