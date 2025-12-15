Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Devre arasında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışında vites artırmak isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda kapsamlı bir temizlik operasyonuna hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, birçok isimle yolları ayırmayı planlıyor.

KADRO DIŞILAR YOLCU

Sabah'ta yer alan habere göre; Domenico Tedesco, kadro dışı bıraktığı bazı oyuncularla kesin olarak vedalaşmak istiyor. Bu kapsamda İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun devre arasında takımdan ayrılması planlanıyor. Ayrıca forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor ile Bartuğ Elmaz da gönderilecek isimler arasında yer alıyor.

3 AYRILIK DAHA GÜNDEMDE

Bu beş ismin yanı sıra en az üç oyuncunun daha ayrılığı gündemde. Polonya'dan resmi teklifler alan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Öte yandan yönetimle görüşerek ayrılmak istediklerini ileten Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri için de gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

SÜRPRİZ AYRILIK: ARCHIE BROWN

Listede yer alan sekiz ismin dışında sürpriz bir ayrılık ihtimali de bulunuyor. Sezon başında kadroya katılan İngiliz sol bek Archie Brown için teklif gelmesi halinde, oyuncuyla da yolların ayrılması planlanıyor.

HEDEF DÜNYA YILDIZLARI

Fenerbahçe yönetimi, ayrılacak oyuncularla birlikte hem yabancı kontenjanında hem de maaş bütçesinde ciddi bir alan açmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, oluşacak bu boşlukları devre arasında üst düzey ve dünyaca tanınmış yıldızlarla doldurarak şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro kurmayı amaçlıyor.