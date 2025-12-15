Haberler

Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de devre arasında büyük bir değişim yaşanıyor. Tedesco'nun raporu doğrultusunda tam 8 futbolcuyla yolların ayrılması planlanırken, hedef boşalan kadroyu yıldız isimlerle güçlendirmek.

  • Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'ın devre arasında takımdan ayrılmasını planlıyor.
  • Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'nin de ayrılık gündeminde olduğunu belirtiyor.
  • Fenerbahçe, Archie Brown için teklif gelmesi halinde oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor.

Devre arasında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışında vites artırmak isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda kapsamlı bir temizlik operasyonuna hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, birçok isimle yolları ayırmayı planlıyor.

KADRO DIŞILAR YOLCU

Sabah'ta yer alan habere göre; Domenico Tedesco, kadro dışı bıraktığı bazı oyuncularla kesin olarak vedalaşmak istiyor. Bu kapsamda İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun devre arasında takımdan ayrılması planlanıyor. Ayrıca forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor ile Bartuğ Elmaz da gönderilecek isimler arasında yer alıyor.

3 AYRILIK DAHA GÜNDEMDE

Bu beş ismin yanı sıra en az üç oyuncunun daha ayrılığı gündemde. Polonya'dan resmi teklifler alan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Öte yandan yönetimle görüşerek ayrılmak istediklerini ileten Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri için de gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

SÜRPRİZ AYRILIK: ARCHIE BROWN

Listede yer alan sekiz ismin dışında sürpriz bir ayrılık ihtimali de bulunuyor. Sezon başında kadroya katılan İngiliz sol bek Archie Brown için teklif gelmesi halinde, oyuncuyla da yolların ayrılması planlanıyor.

HEDEF DÜNYA YILDIZLARI

Fenerbahçe yönetimi, ayrılacak oyuncularla birlikte hem yabancı kontenjanında hem de maaş bütçesinde ciddi bir alan açmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, oluşacak bu boşlukları devre arasında üst düzey ve dünyaca tanınmış yıldızlarla doldurarak şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bakında 35 yalından aşağı adam almayın. Genç alacaksınız kapris yapacak. 35 yaş iyidir. Tam bizim Fenerbahçe ye uygun olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt

Aysever ile İmamoğlu arasında gerilim mi yaşandı? Olay iddiaya yanıt
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
title