Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin olası ayrılığı durumunda, Rodrigo Becao için harekete geçilecek

Fenerbahçe, Kim Min Jae'in takımdan ayrılışı sonrası yerini Flamengo'dan Gustavo Henrique ve Marsilya forması giyen Luan Peres ile doldurmuştu. Sarı-lacivertliler, Attila Szalai için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alabilir.

SZALAI'NİN ALTERNATİFİNİ BECAO BELİRLEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Atilla Szalai'ye gelebilecek teklifleri değerlendirecek olan Fenerbahçe yönetimi, Szalai'inin alternatifini Udinese'de oynayan 26 yaşındaki stoper Rodrigo Becao olarak belirledi. Macar savunmacının olası bir satışında, Brezilyalı stoperin kulübü Udinese'ye teklif yapılacak.

GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI

İtalya Seri A takımlarından Udinese'de geçen sezon 36 maça çıkan Brezilyalı stoper Becao, oynadığı mücadelelerde 11 sarı kart gördü. 1.91 boyunda olan Brezilyalı stoper yaptığı 1 gol ve 2 asistle de takımına katkı sağladı.