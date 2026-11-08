Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe'nin golleri 11. dakikada Greenwood ve 21. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Mahmic, Cengiz Ünder, Diomande, Kyziridis, Ramirez
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku
Goller: Dk. 11. Greenwood, Dk. 21 İrfan Can Kahveci ( Fenerbahçe )
Sarı kart: Dk. 38 Diomande (Arca Çorum FK)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Arca Çorum FK- Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Fenerbahçe, karşılaşmanın 3. dakikasında gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda top az farkla auta gitti.
Ev sahibi Çorum FK, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.
Konuk ekip, 11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.