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Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 2-0 Geride Bıraktı

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 2-0 Geride Bıraktı
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Szymanski ve Talisca'nın golleriyle konuk ekip rahat bir avantaj elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakika sağ kanattan gelişen atakta Tadic, ceza yayına ilerleyerek ara pasıyla Talisca'yı topla buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciden seken topu Oğuz Aydın yerden pasını çıkarırkan Szymanski meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

25. dakika serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de topu başına geçen Talisca, sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan açtığı ortaya ceza sahası içerisinde topa yükselen Richard'ın kafa vuruşunda top kaleci İrfan'ın ellerinde kaldı.

42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Kostic meşin yuvarlağı ceza sahası içerindeki Talisca ile buluşturdu. Talisca'nın kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2

45+5. dakikada sağ kanattan Hwang'ın ceza sahası içerisine ortasına Yusuf Özdemir kayarak müdahalesi sonuç vermedi.

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hwang

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Umut Toy, Enes Keskin, Cordova, Hüseyin Şen, Makouta, Nejdet Nezir Bilin, Vilhena, Arda Usluoğlu, Janvier

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, (Amrabat dk. 12), Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Filip Kostic, Anderson Talisca, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Saint- Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Szymanski (dk.22), Talisca (dk.42) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Aliti(Alanyaspor), Skriniar (Fenerbahçe) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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