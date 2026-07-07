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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Chris Silva'nın sözleşmesi uzatıldı

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu pivot Chris Silva ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncunun 2027-2028 sezonu sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu pivot Chris Silva'nın sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'mız, ocak ayında kadromuza katılan ve 2025-2026 sezonunda kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Chris Silva ile 1+1 yıllık yeni anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamızı giydiği süre boyunca gösterdiği potansiyel, atletizm ve boyalı alan etkinliği ile ön plana çıkan oyuncumuz Chris Silva, 2027-2028 sezonunun sonuna dek takımımızın başarısı için mücadele edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Chris Silva'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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