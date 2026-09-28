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Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde Kartal yönetiminde antrenman yaptı

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Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde Kartal yönetiminde antrenman yaptı
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Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun yapılan antrenman, core, ısınma, top kapma ve çift kale çalışmalarıyla tamamlandı; sarı-lacivertliler yarın çalışacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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