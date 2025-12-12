Zeki Murat Göle: Golü erken bulmamız oyunu daha rahat şekilde götürmemizi sağladı

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, "Maça çok iyi bir başlangıç yaptık. Öncelikle oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. A'dan Z'ye istenen şablonu en iyi şekilde uyguladılar. Mücadelelerinden dolayı onları kutluyorum, tebrik ediyorum. Oyun başlangıcında golü erken bulmamız oyunu daha rahat şekilde götürmemizi sağladı" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Zeki Murat Göle, "Maça çok iyi bir başlangıç yaptık. Öncelikle oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. A'dan Z'ye istenen şablonu en iyi şekilde uyguladılar. Mücadelelerinden dolayı onları kutluyorum, tebrik ediyorum. Oyun başlangıcında golü erken bulmamız oyunu daha rahat şekilde götürmemizi sağladı. Bunu yaparken ön baskınızın da kuvvetli olması gerekiyor. Bir dönem oyunun kontrolünü kaçırdık ama bu bölümde de oyuncularımız çok iyi savunma yaptı. O arada hızlı bir hücumda kırmızı kart pozisyonu oldu. Ondan sonra oyunun kontrolü bizimdi" ifadelerini kullandı.

'HOCAMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Domenico Tedesco ile aralarının çok iyi olduğuna değinen Göle, "Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kendi yardımcıları da bana destek oldular. Çok değerli isimler. Aramız çok iyi. Çok naif ve iyi bir insan. Her şeyi bütün detaylarıyla paylaşıyoruz. O bizim biz de onun tecrübelerinden yararlanıyoruz. Samandıra'da herkesle çok iyi bir iletişimi var. İnşallah çok başarılı olacaktır, buna bütün kalbimle inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.