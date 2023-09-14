Fenerbahçe bonservis bile istemedi! Nazım Sangare, Fatih Karagümrük forması giyiyor
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Nazım Sangare, Fatih Karagümrük'e imza atıyor. Sarı-lacivertlilerin bu transferden bonservis ücreti almaması bekleniyor.
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin yolları ayırmaya karar verdiği Nazım Sangare ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
KISA SÜRE İÇİNDE İMZAYI ATACAK
Fenerbahçe, bedelsiz şekilde Nazım Sangare'yi Fatih Karagümrük'e yolluyor. 29 yaşındaki sağ bekin, sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içinde İstanbul ekibine imza atması bekleniyor.
7 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Nazım Sangare, Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Haberler.com / Spor