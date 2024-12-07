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Fenerbahçe, Beşiktaş ile Derbi Mücadelesine Hazır
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Beşiktaş ile karşılaşmak üzere Tüpraş Stadyumu'na ulaştı. Sarı-lacivertli takım, taraftarlarının sevgisi eşliğinde stadyuma giriş yaptı.

Trenyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Beşiktaş'ın konuğu olacak Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Can Bartu Tesisleri'nden taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde ayrılan sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs yoğun güvenlik önlemleri altında Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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