Futbol: Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada kullandığı penaltıyla gelen gol, Fenerbahçe'ye derbideki üç puanı kazandırdı.

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 84 Levent Mercan), Guendouzi, Kante, Nene, Asensio (Dk. 24 Fred), Musaba (Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu ), Talisca (Dk. 58 Cherif)

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Murillo (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 86 Salih Uçan), Asllani (Dk. 67 Rashica), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 67 Cengiz Ünder), Olaitan, Oh (Dk. 90 Mustafa Hekimoğlu)

Gol: Dk. 90+11 Kerem Aktürkoğlu (Penaltıdan) ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 45+5 Ersin Destanoğlu, Dk. 52 Ndidi, Dk. 78 Rıdvan Yılmaz, Dk. 90+7 Agbadou, Dk. 90+10 Cengiz Ünder ( Beşiktaş ), Dk. 68 Nene, Dk. 81 Oosterwolde, Dk. 90+14 Ederson ( Fenerbahçe )

56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasıyla ceza yayında toplu buluşan Guendouzi sert vurdu, kaleci Ersin uzanarak topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada kullanılan korner atışında Kante, Guendouzi'yle paslaştı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Gökhan Sazdağı ters kafa vuruşuyla topu kendi filelerine yolladı. Ancak VAR uyarısı sonrasında korner atışında topun hareketli olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

61. dakikada Gökhan Sazdağı'nın geri pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Cherif'in yerden vuruşunda kaleci Ersin gole engel oldu.

73. dakikada Rıdvan'ın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaitan, bekletmeden sağdan ceza alanına giren Cengiz Ünder'e pasını aktardı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sert vurdu, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.

74. dakikada Archie Brown, Cengiz Ünder'den kaptığı topu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağdan ceza alanına giren Cherif'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin ayağıyla müdahale ederek topu kornere yolladı.

90+7. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Nene, ceza sahasında Agbadou ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

90+11. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

ABD basınında gündem yaratan manşet! Türkiye detayı dikkat çekti
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi

4 ülkeyi aynı anda vurdular! Savaş bir anda şiddetlendi
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...