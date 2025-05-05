Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'in penaltı kullanacağı sırada yüzüne lazer tutan taraftar gözaltına alındı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyircinin tespiti için çalışma yaptı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

İncelemede, stadın kuzey tribününden bir kişinin lazer tuttuğunu belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.Y'yi gözaltına aldı.

Hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sergen Taban - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

hiçbir maça giremezsin.Bu hıy-yar yüzünden penaltı gitti…

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

bence sabaha kadar gozune lazer tutulması gerekiyor o taraftarın

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Haber YorumlarıLokman orgo:

çok alçakça bir hareket bana göre bjkyi tebrik ederim

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

HAK YERiNi BULDU ASiSTE FENEVLi iBiNEDEN GELDI Besiktas SANLI Cimbomu SAMPiYO iLAAN ETTi FOOOHiSEEEH MACUUUUN ARRROMALI FIRRRILDAK FENEVE SON DARBE BASAKSEHiR BELEDiYESiN ONLARDA ZEHiiiiRLEDiMi KADINKöY FENEVGENELEV SAGLAM üCüN BiRiNE 0==FENEVE öZEL==) YENiDEN OTURACAK ETTiMi 12 YIL SANLI CiMBOOOOMUM MAYIS AYI KAC? 2025 25ci SAMPiYONLUK 5 YILDIZ ASKINA FENEVVVVV AGLAAAMAAA

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