Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, yarın akşam Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
FENERBAHÇE, yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman pas çalışması ile devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor