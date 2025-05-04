Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi için Stada Giriş Yaptı

Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi için Stada Giriş Yaptı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaşmak üzere Ülker Stadyumu'na yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe stada geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na ulaştı. Fenerbahçe yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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