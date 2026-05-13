Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 72 Beşiktaş: 85

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 85-72'lik skorla yenildi. Maçın periyotları 9-26, 28-49 ve 52-65 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök

Fenerbahçe: Tarık Biberovic 5, Nicolo Melli 12, Talen Horton Tucker 8, Arturs Zagars 8, Khem Birch 7, Wade Baldwin 8, Onuralp Bitim 11, Metecan Birsen 7, Mikael Olli Axel Jantunen 4, Brandon Boston Jr. 2, Melih Mahmutoğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Anthony Brown 8, Conor Morgan 9, Brynton Lemar 12, Devon Dotson 14, Sertaç Şanlı 5, Jonah Mathews 16, Berk Uğurlu 8, Ante Zizic 10, Yiğit Arslan 3, Matt Thomas

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
