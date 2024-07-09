Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki milli golcü Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti.

TEMASA GEÇTİLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe transfer için hem Bertuğ Yıldırım hem de kulübü Rennes ile temasa geçti. Yabancı golcü transferinde Youssef Ennesyri için son aşamaya gelen sarı-lacivertliler, yerli golcü için Bertuğ Yıldırım'da karar kıldı.

4 GOLE KATKI VERDİ

Sarıyer altyapısında yetişen, Hatayspor'da adını duyuran Bertuğ, 2023 yazında 5.4 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer oldu. 21 yaşındaki A Millis santrfor, geçen sezon 21'i lig maçı olmak üzere toplam 31 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı.