Fenerbahçe belirlediği rakama bin pişman! Augsburg, Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanacak

Augsburg, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mergim Berisha'nın opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Alman ekibi, sezon sonunda 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilere 4.5 milyon euro ödeme yapacak. Berisha, Augsburg'da sergilediği performans sonrası Almanya Milli Takımı'na seçildi. Futbolseverler, golcü futbolcunun şaşırtan performansı sonrası

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak kiralandığı Augsburg'da performansıyla kendisine hayran bırakan Mergim Berisha, kalıcı olarak Alman ekibinin yolunu tutmaya hazırlanıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK

Augsburg'un Fenerbahçe'den 300 bin euro karşılığında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mergim Berisha'nın geleceği netlik kazanıyor. Sky Sport'ta yer alan habere göre Alman ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.

BERISHA'NIN KARNESİ

Bu sezon Augsburg formasıyla 19 maça çıkan Berisha, takımına 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu bu performansıyla, Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Grupları'nda oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.