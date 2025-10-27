Fenerbahçe Beko, Valencia Basket ile Deplasmanda Karşılaşıyor
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket'le yarın deplasmanda karşılaşacak. Maç TSİ 23.00'te başlayacak. Her iki takım da ligde 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle mücadele ediyor.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya ekibi Valencia Basket'le yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Roig Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligin 6. haftasında Anadolu Efes'i Türk derbisinde 79-69 mağlup etti. Valencia Basket ise ligdeki son maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 103-100 yendi.
Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunurken, Fenerbahçe Beko puan cetvelinin 9. basamağında, İspanyol ekibi ise 12. sırasında yer alıyor.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor