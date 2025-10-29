Haberler

Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e Yenildi

Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e Yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7. haftasında deplasmanda Valencia Basket'e 94-79 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 4. kez kaybederken, Valencia Basket 4. galibiyetini aldı.

SALON: Roig Arena

HAKEMLER: Sasa Pukl, Arturas Sukys, Eduard Udyanskyy

VALENCIA BASKET: Reuvers 4, Puerto 9, Pradilla 9, Moore 7, Taylor 17, Montero 12, Costello 6, Thompson 11, Badio 15, Sako 4, Lopez-Arostegui, Nogues

FENERBAHÇE BEKO: Jantunen 4, Hall 2, Horton-Tucker 16, Birch 2, Tarık Biberovic 18, Baldwin 13, Wilbekin 11, Melli 7, Colson 2, Bacot 4, Onuralp Bitim, Metecan Birsen

1'İNCİ PERİYOT: 27-13

DEVRE: 51-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-56

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7'nci haftasında deplasmanda konuk olduğu İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 4'üncü kez parkeden mağlup ayrılırken, Valencia Basket ise 4'üncü galibiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Melissa Kasırgası, Jamaika'nın güneybatısını vurdu

"Melissa" hızla ilerliyor! O ülkede önüne geleni yıkıp geçti
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
UPS, 48 bin çalışanını işten çıkardı

Dünya devi, on binlerce çalışanını işten çıkardı
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.