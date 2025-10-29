Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e Yenildi

SALON: Roig Arena

HAKEMLER: Sasa Pukl, Arturas Sukys, Eduard Udyanskyy

VALENCIA BASKET: Reuvers 4, Puerto 9, Pradilla 9, Moore 7, Taylor 17, Montero 12, Costello 6, Thompson 11, Badio 15, Sako 4, Lopez-Arostegui, Nogues

FENERBAHÇE BEKO: Jantunen 4, Hall 2, Horton-Tucker 16, Birch 2, Tarık Biberovic 18, Baldwin 13, Wilbekin 11, Melli 7, Colson 2, Bacot 4, Onuralp Bitim, Metecan Birsen

1'İNCİ PERİYOT: 27-13

DEVRE: 51-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-56

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7'nci haftasında deplasmanda konuk olduğu İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 4'üncü kez parkeden mağlup ayrılırken, Valencia Basket ise 4'üncü galibiyetini aldı.