Haberler

Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e Yenildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 7. haftasında Valencia Basket'e 92-79 mağlup oldu ve toplamda 4. yenilgisini aldı. Takım, son iki maçını kazanarak toparlansa da bu galibiyet serisini 3 maça çıkaramadı. İspanyol ekibi ise üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Salon: Roig Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Arturas Sukys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Valencia Basket: Taylor 17, Reuvers 4, Pradilla 7, Montero 12, Moore 7, Badio 15, Puerto 9, Lopez-Arostegui, Sako 4, Thompson 11, Costello 6, Nogues

Fenerbahçe Beko : Tucker 16, Tarık Biberoviç 18, Jantunen 4, Hall 2, Birch 2, Bacot 4, Baldwin 13, Wilbekin 11, Melli 7, Onuralp Bitim, Colson 2, Metecan Birsen

1. Periyot: 27-13

Devre: 51-35

3. Periyot: 76-56

5 Fauller çıkan: 38.41 Sako ( Valencia Basket)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 92-79 yenildi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki 4. yenilgisini yaşadı. Sezona istediği gibi başlayamayan ancak son 2 maçını kazanarak toparlanan Fenerbahçe, galibiyet serisini 3 maça çıkaramadı.

İspanyol ekibi ise üst üste 2, toplamda 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında yarın Real Madrid'e konuk olacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
Melissa Kasırgası, Jamaika'nın güneybatısını vurdu

"Melissa" hızla ilerliyor! O ülkede önüne geleni yıkıp geçti
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
Kapıkule'de emekli polis tırda ölü bulundu

Emekli özel harekatçı, tırda ölü bulundu
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.