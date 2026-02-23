Haberler

Fenerbahçe Beko'da Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek şampiyonluğa ulaştı. MVP ödülünü kazanan Tarık Biberovic, takımın gösterdiği mücadele için gurur duyduğunu söyledi.

Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenen Fenerbahçe Beko'da milli oyuncu Tarık Biberovic, maçın ikinci yarısında daha çok odaklanarak şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.

Türkiye Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görülen Tarık, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sergiledikleri mücadele için Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan 25 yaşındaki basketbolcu, "Takımımla gurur duyuyorum. Sakatlıklara rağmen sahada yüzde 100'ümüzü verdik ve bu sayede maçı kazandık. İkinci yarıda daha iyi basketbol oynadık. Hocamız, soyunma odasında güzel bir konuşma yaptı. Daha çok odaklanarak oyuna girdik ve kazandık." dedi.

Omuz sakatlığına rağmen forma giydiğine dikkati çeken Tarık Biberovic, "Elhamdülillah. Bana güç ve sabır verdiği için Allah'a şükrediyorum. Geçen sezon uzun bir sakatlık yaşadım. Bunlar önemli değil. Erkek adamın bahanesi olmaz. En hızlı şekilde toparlanarak o performansı göstermeniz gerekiyor. İnşallah bunun üstüne koyarak daha iyi performans göstereceğiz." diye konuştu.

Milli oyuncu, kupa töreninde kaptan Melih Mahmutoğlu'nun jestine dair de "Melih abiye teşekkür ediyorum. Hayatımda ilk defa bir kupa kaldırdım. Bu; takımın, hocanın ve taraftarın başarısı. Sağlık ekibini de tebrik etmek istiyorum. İyi sezon geçiriyoruz. Kupayı kazandığımız için çok mutluyum. İki kupa daha var. İnşallah onları da kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Galatasaraylılara ''Yaşasın'' dedirten müjde
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Zirveye tutunmak için kritik bir maça çıktı! İşte sonuç
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim

"İmamoğlu için hırsız diyebilirim"
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Galatasaraylılara ''Yaşasın'' dedirten müjde
Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti

Daha fazla rezillik ortaya çıkmasın diye harekete geçti
Kafede tekme tokat kavga ettiler

Kafeyi savaş alanına çevirdiler, birbirlerine acımadan saldırdılar