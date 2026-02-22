Haberler

Fenerbahçe Beko kupasını aldı

Fenerbahçe Beko kupasını aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı 91-74 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupasını aldı. Finalde Tarık Biberovic, 28 sayıyla MVP seçildi.

Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Seremonide ilk olarak Beşiktaş'a ikincilik ödülü verildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şildini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay takdim etti.

Sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik ekibe madalyalarını Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.

Deneyimli oyuncu, jest yaparak kupayı Tarık Biberovic'e verdi. Tarık'ın kupaya havaya kaldırmasının ardından oyuncular büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

Türkiye Kupası'nın MVP'si Tarık Biberovic

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Tarık Biberovic kazandı.

Milli basketbolcu, finalde kaydettiği 28 sayıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Tarık, çeyrek final maçında 16 sayı, yarı finalde ise 8 sayı üretti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar

İşte çatışmaların patlak verdiği ülkeden ilk görüntüler
Gazeteci Cüneyt Özdemir, kartel liderinin öldürülmesinin ardından çatışmaların yaşandığı Meksika'da mahsur kaldı

Cüneyt Özdemir, yangın yerine dönen ülkede mahsur kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı

Taraftarı küplere bindiren sonuç
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Evlatları ölümden döndü, bir de musallat oldular! İşte malum son
Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'a fark attı

Şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev derbide tam 5 gol
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi