Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha anlaştı
Fenerbahçe Beko, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp, Jasikevicius'un tarihi başarıların mimarlarından biri olduğunu vurgulayarak, gelecekte başarılar dileğinde bulundu.
Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz."