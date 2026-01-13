Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha anlaştı

FENERBAHÇE Beko, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz."