Euroleague: Fenerbahçe: 77 Panathinaikos: 81
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 16. hafta maçında Panathinaikos Aktor'a 81-77'lik skorla kaybederek 6 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sreten Radovic, Piotr Pastusiak, Maxime Boubert
Fenerbahçe Beko: Talen Horton-Tucker 22, Tarık Biberovic 15, Nicolo Melli 6, Devon Hall 8, Khem Birch 2, Wade Baldwin 11, Bonzie Colson 10, Metecan Birsen, Brandon Boston Jr., Armando Bacot 3, Arturs Zagars
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Panathinaikos: Kostas Mitoglou 7, Jerian Grant 6, Kenneth Faried 4,Timothy Neocartes 5, Nikos Rogkavopoulos, Kendrick Nunn 25, Cedi Osman 11, Kostas Sloukas 7, Juancho Hernangomez 9, Ömer Yurtseven 7
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 16-17 (Panathinaikos lehine)
Devre: 37-41 (Panathinaikos lehine)
3. Periyot: 57-50 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL