Fransız basketbolcu Nando de Colo yeniden Fenerbahçe'de

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, 2019-2022 yıllarında takımda oynayan Fransız oyun kurucu Nando de Colo ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. De Colo, Fenerbahçe'deki ilk döneminde önemli başarılar elde etmişti.

Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Nando de Colo'yu yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2022 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen 38 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

De Colo, Fenerbahçe'de görev yaptığı ilk dönemde birer kez Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Son olarak ülkesinin LDLC ASVEL takımında oynayan Nando de Colo, kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok başarı kazandı. Fransa Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği ve dünya üçüncülüğü yaşayan 38 yaşındaki basketbolcu, birçok ulusal lig ve kupa şampiyonluklarının yanı sıra 2 kez de Basketbol Avrupa Ligi zaferi elde etti.

