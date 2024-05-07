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Fenerbahçe Beko, Monaco'ya karşı Dörtlü Final için mücadele edecek

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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5'inci ve son maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'ya karşı Dörtlü Final'e kalabilmek için mücadele edecek. Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Nigel Hayes-Davis, takımın iyi bir performans sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5'inci ve son maçında Fransa temsilcisi Monaco ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Dörtlü Final'e kalabilmek için iyi bir takım oyunu sergilemeleri gerektiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde maç önü görüşlerine yer verilen Jasikevicius, "Beşinci maçı yine aynı tutkuyla oynamaya devam etmeli ve aynı zamanda Monaco için işleri mümkün olduğunca zorlaştırmaya çalışmalıyız. Hücumda daha iyi çözümler bulmamız, iyi bir takım oyunu sergilememiz ve parkede her şeyi ortaya koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun 29 yaşındaki ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis ise beşinci maçta her küçük ayrıntının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Her sayı önemli. Her ribaunt önemli. Her top hakimiyeti önemli. Her oyun önemli. Bu maçın geri dönüşü yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Sarunas Jasikevicius Fenerbahçe Beko Fenerbahçe Basketbol Spor Güncel Haberler

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