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Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a Mağlup Oldu

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a Mağlup Oldu
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THY Euroleague 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Kızılyıldız'a 76-57’lik skorla yenildi. Maçın hakemleri ise Polonyalı Piotr Pastusiak, İspanyol Carlos Cortes ve Fransız Thomas Bissuel'di.

THY Euroleague 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Kızılyıldız'a 76-57 mağlup oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonya), Carlos Cortes (İspanya), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Wade Baldwin 3, Nigel Hayes-Davis 20, Arturs Zagars 2, Bonzie Colson 9, Boban Marjanovic, Nicolo Melli 1, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 3, Devon Hall 10, Pierre 5, Birch 2

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Kızılyıldız: Miller-McIntyre 8, Canaan 3, Kalinic 7, Bolomboy 18, Daum 14, Teodosic 2, Davidovac, Mitrovic 7, Dobric, Giedraitis, Nedovic 17, Dos Santos

Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos

1. Periyot: 12-26 (Kızılyıldız lehine)

Devre: 31-38 (Kızılyıldız lehine)

3. Periyot: 42-54 (Kızılyıldız lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Beko Basketbol Polonya Dünya Spor

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