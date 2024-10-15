Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a Mağlup Oldu

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Piotr Pastusiak, Carlos Cortes, Thomas Bissuel

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin IV 3, Melli 1, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 20, Hall 10, Pierre 5, Zagars 2, Colson 9, Birch 2, Marjanovic

KIZILYILDIZ: Miller-Mcintyre 8, Canaan 3, Teodosic 2, Mitrovic 7, Kalinic 7, Bolomboy 18, Daum 14, Nedovic 17, Giedraitis, Dos Santos, Davidovac, Dobric

1'İNCİ PERİYOT: 12-26

DEVRE: 31-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-54

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 3'üncü haftasında evinde konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 76-57 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 20 sayı üreten Nigel Hayes-Davis oldu. Kızılyıldız'da ise Joel Bolomboy 18 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ilk yenilgisini aldı. Kızılyıldız ise 3'üncü maçından da galibiyetle ayrıldı.