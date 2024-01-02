Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a mağlup oldu

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emilio Perez, Jakub Zamojski, Maxime Boubert

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 14, Calathes 2, Biberovic 4, Hayes-Davis 21, Motley 11, Guduric 3, Dorsey 8, Madar 8, Sestina 2, Sertaç Şanlı 3, Papagiannis

KIZILYILDIZ: Lazic 8, Topic 4, Giedraitis 19, Davidovac, Bolomboy 24, Teodosic 6, Tobey 3, Santos 2, Nedovic 7, Hanga 12, Gillespie

1'İNCİ PERİYOT: 26-18

DEVRE: 35-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-57

5 FAUL: 37.21 Motley ( Fenerbahçe Beko ), 37.56 Lazic (Kızılyıldız)

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 18'inci haftasında evinde konuk ettiği Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 85-76 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Kızılyıldız'da 21 sayıyla Joel Bolomboy oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Nigel Hayes-Davis 21 sayı üretti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 8'inci mağlubiyetini alırken, Kızılyıldız ise 7'nci galibiyetini elde etti. Öte yandan Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'da yerinde takip etti.