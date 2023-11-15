Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a 31 sayı farkla yenildi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 31 sayı farkla 87-56 yenildi. Bu sonuçla Fenerbahçe 8. maçında 3. kez yenilirken, Kızılyıldız galibiyet sayısını 3'e yükseltti.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Milan Nedovic (Slovenya), Guido Giovannetti (İtalya)

Kızılyıldız: Mitrovic 8, Napier, Bolomboy 14, Nedovic 12, Giedraitis 7, Lazarevic 11, Teodosic 18, Davidovac 3, Tobey 3, Kuzmic, Dos Santos 11, Naiper, Ilic

Fenerbahçe Beko : Motley 8, Hayes-Davis 12, Dorsey 3, Madar 3, Sestina 6, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 6, Papagiannis 6, Tarık Biberoviç 7, Melih Mahmutoğlu 3

1. Periyot: 25-16

Devre: 45-26

3. Periyot: 60-40

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 31 sayı farkla 87-56 yenildi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 8. maçında 3. kez yenilirken, Kızılyıldız galibiyet sayısını 3'e yükseltti.

Sırp ekibinde 36 yaşındaki oyun kurucu Teodosic, 18 sayıyla maçın en skoreri olarak yıldızlaştı. Ev sahibi ekipte Bolomboy 14, Nedovic 12, Lazarevic ve Dos Santos ise 11'er sayıyla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Beklentinin altında kalan Fenerbahçe'de ise sadece Hayes-Davis 12 sayı üreterek çift haneye ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, çift maç haftasında bir sonraki müsabakasını 16 Kasım Perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile yapacak.