Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'i kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'i kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, son olarak Lokomotiv Kuban forması giyen Johnathan Motley ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko, son olarak Lokomotiv Kuban forması giyen Johnathan Motley ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Lokomotiv Kuban'da forma giyen ABD'li pivot Johnathan Motley'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki pivotun gelecek sezon uzun rotasyonunun en önemli isimlerinden biri olacağına dikkat çekildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Johnathan Motley (2.06, 1995) ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır. Johnathan Motley, her iki uzun pozisyonunda da forma giyebilen, özellikle atletizmi ve oyun içi enerjisiyle dikkat çeken bir isim. Motley, Fenerbahçe Beko'nun tüm kulvarlarda başarı hedeflediği 2022-23 sezonunda uzun rotasyonunun en değerli isimlerinden biri olacak. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Johnathan Motley'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Lokomotiv Kuban Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title