Fenerbahçe Beko, EuroLeague Şampiyonu

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Şampiyonu
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez kupayı kazandı. Maçın sonunda taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

FENERBAHÇE Beko, EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu şampiyonlukla birlikte EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götürdü. Maçın son bölümlerinde Fenerbahçe farkı açarken Monaco taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Etihad Arena'da oynanan mücadelenin son bölümlerinde sayılara sevinen Fenerbahçeli taraftarlar ile tepki gösteren Monaco taraftarları kısa süre tartışma yaşadı. İki takım taraftarlarının olduğu bölgeye gelen güvenlik güçleri olaylar büyümeden müdahale ederken, bazı taraftarlar ise salon dışına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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