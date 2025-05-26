Fenerbahçe Beko EuroLeague Şampiyonluğunu Kutladı

Fenerbahçe Beko EuroLeague Şampiyonluğunu Kutladı
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Fenerbahçe Beko, TURKISH Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu mağlup ederek tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kutladı. Kutlama Yıldız Holding'in İstanbul Çamlıca'daki kampüsünde yapıldı.

TURKISH Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun zaferi, Yıldız Holding'in İstanbul Çamlıca'daki kampüsünde kutlandı. Kutlamaya Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ev sahipliği yaptı.

Murat Ülker'in basketbol yatırımları 1993 yılında Ülkerspor ile başlamış, 2006-2015 yılları arasında Fenerbahçe Ülker iş birliğiyle devam etmişti. Bu süreçte Ülkerspor 4 Türkiye Ligi, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 Türkiye Kupası kazanırken, Fenerbahçe Ülker ise 3 Türkiye Ligi, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

2012'de açılan Ülker Sports Arena'nın ardından Fenerbahçe Ülker, 2015'te ilk kez EuroLeague Final Four'a yükselmiş, 2016'da final oynamış ve 2017'de EuroLeague şampiyonluğunu kazanmıştı. Ülker Metro, 2017 yılındaki şampiyonlukta takımın ana sponsoruydu.

Bu yıl kazanılan ikinci EuroLeague şampiyonluğu da Ülker ile uzun süredir devam eden iş birliği sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi. Kutlama sırasında 2017 yılında kazanılan ilk EuroLeague kupası da sergilenirken, etkinlik pasta kesimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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