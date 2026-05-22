Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde 4. kez final bileti alamadı

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 mağlup olan Fenerbahçe Beko, finale yükselemedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen organizasyonda normal sezonu 4. sırada bitiren ve play-off'ta Zalgiris'i eleyen sarı-lacivertli takım, zirvede yer alan ve play-off'ta Monaco'yu saf dışı bırakan Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın başında 12-0 seri yakalayan Olympiakos, ilk periyodu 18-12 önde tamamladı. İkinci periyotta 11-0'lık seri elde eden Yunanistan ekibi, soyunma odasına 33-24 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de 11-0'lık seri yakalayan ve son 10 dakikaya 56-41 önde giren Olympiakos, karşılaşmayı 79-61 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Yunanistan ekibi, 10. kez finale yükseldi. Olympiakos, 24 Mayıs Pazar günü finalde Valencia Basket-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yunanistan ekibi, kazanması halinde EuroLeague'de 13 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

Fenerbahçe, 4. kez finale yükselemedi

Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda 4. kez final biletini alamadı.

Fenerbahçe, organizasyonda 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026'da olmak üzere 8 kez son 4 takım arasında yer aldı.

2017 ve 2025'te kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, 2016 ve 2018'de ise ikincilikle yetindi. Fenerbahçe Beko, 2015, 2019 ve 2024'ün ardından 2026'da da finale yükselmeyi başaramadı.