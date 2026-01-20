Haberler

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 23. haftasında İtalya'nın Virtus Bologna ekibiyle karşılaşacak. Maç, Virtus Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, son 13 maçında 11 galibiyet alarak formda bir görüntü sergiliyor.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 23. haftasında yarın İtalya ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon 7. kez oynanacak çift maç haftasındaki ilk maçında Virtus Bologna'nın karşısına çıkacak.

Virtus Arena'da oynanacak 23. haftanın kapanış karşılaşması, TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 21 müsabakada 14 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Organizasyonda yaptığı son 13 mücadelenin 11'ini kazanan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'ya üstünlük kurarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

EuroLeague'de sezonun geride kalan bölümünde 11'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Virtus Bologna ise 12. basamakta yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nin 13. haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
