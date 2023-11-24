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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de üst üste 4. yenilgisini aldı

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EuroLeague 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Virtus Bologna'ya 87-79 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, deplasman serisinde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda Virtus Bologna ile kozlarını paylaştı.

ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYET

Sarı-kırmızılılar, deplasman serisinin 4. maçında Virtus Bologna'ya 87-79 mağlup oldu ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de üst üste 4. yenilgisini aldı

MOTLEY FARK YARATTI AMA YETMEDİ

Mücadelenin ilk yarısını önde tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley'in 25 sayı ve 8 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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