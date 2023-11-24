Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de üst üste 4. yenilgisini aldı
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EuroLeague 10. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Virtus Bologna'ya 87-79 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, deplasman serisinde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda Virtus Bologna ile kozlarını paylaştı.
ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYET
Sarı-kırmızılılar, deplasman serisinin 4. maçında Virtus Bologna'ya 87-79 mağlup oldu ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı.
MOTLEY FARK YARATTI AMA YETMEDİ
Mücadelenin ilk yarısını önde tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley'in 25 sayı ve 8 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.
Kaynak: Haberler.com / Spor