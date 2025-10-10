Fenerbahçe Beko EuroLeague'de Kızılyıldız'a Yenildi

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Gytis Vilius, Hugues Thepenier

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 8, Metecan Birsen 2, Melli 2, Tucker 19, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 3, Onuralp Bitim, Jantunen 15, Hall 9, Colson 19, Birch 1

KIZILYILDIZ: Miller-Mcintyre 10, Davidovac 1, Carter 15, Kalinic 2, Izundu 5, Motiejunas 13, Nwora 11, Ojeleye, Moneke 20, Dos Santos 9

1'İNCİ PERİYOT: 17-25

DEVRE: 30-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-56

EuroLeague'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ikinci mağlubiyetini alırken Kızılyıldız ise ilk galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi Kızılyıldız'da 20 sayı kaydeden Chima Moneke oldu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 3'üncü hafta maçında sahasında Kızılyıldız ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu mücadeleye "Talen Horton Tucker, Devon Hall, Bonzie Colson, Mikael Jantunen, Khem Birch" ilk 5'iyle başladı. Konuk Kızılyıldız ise "Miller-Mcintyre, Tyson Carter, Nikola Kalinic, Donatas Motiejunas, Chima Moneke" ilk 5'iyle sahada yer aldı.

Maça etkili başlayan Kızılyıldız oldu ve ilk 2 dakika 15 saniyeyi 10-2 önde geçti. Kızılyıldız, çeyreğin bitimine 4 dakika kala Izundu'nun serbest atışlarıyla farkı 9'a çıkardı: 10-19. İlk periyot Kızılyıldız'ın 25-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyodun ilk 5 dakikası 10 sayılık farkla geçildi: 21-31. Devreye 3.26 kala Moneke'nin basketiyle fark 12'ye çıkınca Sarunas Jasikevicius mola aldı: 23-35. Soyunma odasına Kızılyıldız'ın 43-30 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyoda Jantunen ve Tucker'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, 8.40 kala farkı 8'e indirdi: 37-45. Kızılyıldız, 4.13 varken Yago'nun 3 sayılık isabetiyle farkı 13'e yükseltti: 40-53. Hücumda etkinliğini artıran Fenerbahçe, farkı bir kez daha 8'e indirdi ve son çeyreğe 48-56'lık skorla geçildi.

Son periyoda savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, Colson'ın 3 sayılık isabetiyle bitime 6.30 kala farkı 7 sayıya düşürdü: 57-64. Baskıyı sürdüren sarı-lacivertliler, 5.20 kala farkı 4'e kadar indirdi: 61-65. Maçın son 44 saniyesine Kızılyıldız'ın 78-75 üstünlüğüyle girildi. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Kızılyıldız, parkeden 86-81 galip ayrıldı.