Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de İkinci Şampiyonluğunu Kazandı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de İkinci Şampiyonluğunu Kazandı
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Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı, EuroLeague Final Four finalinde Monaco'yu 81-68 mağlup ederek tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

(ANKARA) - Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı, EuroLeague Final Four mücadelesinde Fransız temsilcisi Monaco'yu 81-68 mağlup ederek ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

THY EuroLeague'de Monaco ile Fenerbahçe Beko arasındaki final karşılaşması, saat 20.00'de Etihad Arena'da başladı. Avrupa basketbolunun zirvesinde yer almak isteyen iki ekip, şampiyonluk için sahaya çıktı.

Fenerbahçe Beko, Khem Birch, Nigel Hayes-Davis, Bonzie Colson, Devon Hall ve Marko Guduric ilk beşiyle başladığı maçta ilk çeyreği 20-18 geride kapattı. İkinci çeyreğe Wade Baldwin'in üçlüğüyle öne geçerek başlayan takım, rakibin 8-0'lık serisine rağmen devreyi 35-33 önde tamamladı.

İkinci yarıya Guduric'in üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe, savunmada direnç gösterdi ve üçüncü çeyreği 54-51 önde bitirdi. Dördüncü çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan ekip, farkı çift hanelere çıkararak kontrolü eline aldı ve mücadeleden 81-68 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: ANKA / Spor
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