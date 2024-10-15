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Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a sahasında 76-57 yenildi

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a sahasında 76-57 yenildi
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 3. hafta mücadelesinde konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 76-57 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, böylece bu sezon Euroleague'deki ilk yenilgisini aldı.

THY EuroLeague'in 3. haftasında Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Sırp ekibi Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada parkeden 76-57 mağlup ayrıldı.

KONUK TAKIM BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜ

Konuk ekip bulduğu üst üste sayılarla ilk çeyreğe etkili başlayan taraf oldu. Temsilcimiz, Hayes'in kaydettiği sayılarıyla cevap verse de oyun üstünlüğünü ele alan Kızılyıldız farkı açmayı bildi. Fenerbahçe Beko, kırmızı-beyazlı ekip karşısında ilk çeyreği 26-12 geride kapadı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, 19'a çıkan farkı 7'ye indirdi ancak Kızılyıldız skor üstünlüğünü kaybetmedi. Soyunma odasına 38-31'lik skorla gidildi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bu sezon bir ilki yaşadı

KIZILYILDIZ NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Müsabakanın üçüncü çeyreğinde de oyun ve skor üstünlüğünü koruyan Sırbistan ekibi, Hall ve Daum ile sayılar bulmaya devam etti. Ioannis Sfairopoulos'un öğrencileri maçın son çeyreğine 54-42 önde girdi. Etkili oyununu maçın son çeyreğinde de sürdüren Kızılyıldız, Fenerbahçe Beko'yu 76-57 mağlup etti ve EuroLeague'e namağlup devam etti.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bu sezon bir ilki yaşadı

EUROLEAGUE'DEKİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Turnuvada ilk 2 maçında Olympiakos'u sahasında 82-71, Anadolu Efes'i ise deplasmanda 83-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko, bu sonuçla THY EuroLeague'de sezonun ilk yenilgisini almış oldu.Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'in 4. haftasında Alman ekibi Alba Berlin ile 17 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (1)

Yasar Unal:

Bu kadroda atletik bir pivot ve tecrübeli bir oyun kurucu şart. Debon Hall, Sertaç ve hatta Marjanoviç boş adamlar. Birch de asla bu takımın oyuncusu değil. Kısacası uzunlar felaket. Son Yalovaspor maçında takım tehlike sinyallari vermişti.

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