Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final için parkeye çıkıyor

Sarı-lacivertliler, basketbol Avrupa Ligi'nde 2-0 önde olduğu serinin üçüncü maçında yarın Zalgiris'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko, basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi üçüncü maçında yarın Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de oynanacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti.

Eşleşmede ev sahibi avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, evinde oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, rakibini yenerek seride durumu 3-0'a getirmeyi ve adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefliyor.

Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı seride gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA / Süha Gür
