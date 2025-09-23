Fenerbahçe Beko'dan Sertaç Şanlı ile Yolları Ayırma Açıklaması

Haberler

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Sertaç Şanlı'ya yaptığı katkılar için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları dahilinde kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı'ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
