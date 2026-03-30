Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 32 yaşındaki oyun kurucu Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Wilbekin'e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin! Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Scottie Wilbekin'e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

ABD doğumlu olan Wilbekin, daha önce Türk Milli Basketbol Takımı'nda forma giymişti.

Wilbekin, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Türkiye'de Darüşşafaka'da görev aldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha
Haberler.com
500

Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor

Maaşı bile şimdiden belli! Dybala adım adım Türkiye'ye
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

Başkanla 21 yaşındaki sevgilisi resmi törende! Verdiği göreve bakın
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor

Maaşı bile şimdiden belli! Dybala adım adım Türkiye'ye
Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıkoğlu yakalandı

MİT'ten casus avı! 12 yıldır köşe bucak kaçıyordu, sonunda yakalandı