Basketbol: Avrupa Ligi

Salon: Allianz Cloud

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Milos Koljensic (Karadağ), Alberto Baena (İspanya)

EA7 Emporio Armani : Ellis 13, Booker 10, Brooks 18, Leday 4, Shields 10, Brown 2, Ricci, Guduric 13, Nebo 2

Fenerbahçe Beko : Melli 2, Horton Tucker 23, Tarık Biberoviç 14, Birch, Hall 4, Bacot, Metecan Birsen, Baldwin 13, Boston 11, Colson 20

1. Periyot: 11-19

Devre: 32-40

3. Periyot: 55-56

5 Faulle çıkan: 38.22 Birch ( Fenerbahçe Beko )

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 17. haftasında konuk olduğu İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani'yi 87-72 yendi.

Müsabakaya iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 5. dakikada 9-2 üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip, yaklaşık 1 dakika içinde bulduğu 7-0'lık seriyle 6. dakikada 9-9 beraberliği yakaladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Fenerbahçe, son bölümünü iyi geçirdiği ilk çeyreği 19-11 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da iyi giren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı ilk kez çift haneye çıkardı: 17-27. EA7 Emporio Armani'nin geri dönüşüne engel olan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 40-32 önde bitirdi. Son çeyreğin ortalarına kadar farkı koruyan Fenerbahçe, 26. dakikaya 9 sayı farkla başladı: 40-49. Kalan bölümü daha iyi geçiren ev sahibi takım, çeyreğin bitimine 3 saniye kala farkı 1 sayına indirdi: 55-56.

Son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 32. dakikanın ortasında 63-55 üstünlük kurdu. Kalan bölümde rakibinin öne geçmesine engel olarak farkı açan Fenerbahçe, sahadan 15 sayı farkla 87-72 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde 23 sayıyla maçın en skoreri olan Horton Tucker ile kenardan gelerek 20 sayı üreten Colson, galibiyetin mimarları oldu.

İtalya temsilcisinde Brooks'un 18 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki 10. galibiyetini alırken, EA7 Emporio Armani 8. kez mağlup oldu.