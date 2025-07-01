Fenerbahçe Beko'da yeni bir ayrılık daha
Fenerbahçe Beko'nun yıldızı ve 2025 EuroLeague finaller MVP'si Nigel Hayes-Davis, NBA ekiplerinden Phoenix Suns ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından biri olan ve EuroLeague Finaller MVP'si seçilen Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi netleşiyor.
NBA'E GİDİYOR
ESPN'in haberine göre; NBA ekiplerinden Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis ile tam garantili 1 yıllık sözleşme imzaladı. Haberde, Fenerbahçe Beko'nun Nigel Hayes-Davis'in NBA'e transferi sonrası kontratında yazan özel madde nedeniyle 750 bin dolar gelir elde edeceği belirtildi.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Barcelona'dan Fenerbahçe'ye 2022 yılında transfer olan Amerikalı yıldız, 3 yıllık Türkiye kariyerinde EuroLeague şampiyonluğu ve EuroLeague Finaller MVP'si ödülünü kazanmayı başardı.