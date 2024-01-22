Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Beko'da Dyshawn Pierre sakatlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe Beko'nun Zalgiris Kaunas maçında sakatlanan Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas maçında sakatlanan Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 19 Ocak Cuma günü oynanan Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Dyshawn Pierre'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma  katılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Beko Basketbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title