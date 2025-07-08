Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmileşti

Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmileşti
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Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Daves'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını açıkladı.

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda ayrılıklar üst üste açıklanıyor.

BİR AYRILIK DAHA AÇIKLANDI

Eric McCollum, Marko Guduric ve Dyshawn Pierre ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'in kariyerine Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) devam etme kararı aldığını duyurdu.

''KARİYERİNE NBA'DE DEVAM ETME KARARI ALDI''

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca performansı, mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Nigel Hayes-Davis, sarı mirasımızın unutulmaz isimlerinden biri olarak kulübümüzün şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Nigel Hayes-Davis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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